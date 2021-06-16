Nazilli Belediyespor'un golcüsü İçel'e gitti
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Nazilli Belediyespor'un golcüsü İçel'e gitti

Nazilli Belediyespor'un golcüsü İçel'e gitti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 3'üncü Lig'de geçen sezon şampiyon olarak adını 2'nci Lig'e yazdıran Nazilli Belediyespor golcüsü Murat Can Bölükbaşı'nı takımda tutamadı.

Misli.com 3'üncü Lig'de geçen sezon şampiyon olarak adını 2'nci Lig'e yazdıran Nazilli Belediyespor golcüsü Murat Can Bölükbaşı'nı takımda tutamadı. Siyah-beyazlılarda 28 maça çıkıp 13 gol atan ve başarıda emeği olan futbolcunun sözleşmesi yenilenmedi. Murat Can ise 3'üncü Lig ekibi İçel İdman Yurdu ile anlaştı. Akdeniz ekibiyle resmi sözleşme imzalayan 27 yaşındaki futbolcu Hacettepe, Gençlerbirliği, Sandıklıspor, Anadolu Selçukspor, Etimesgut Belediyespor, Kozan Belediyespor, Darıca Gençlerbirliği, Payasspor ve Muğlaspor'da da top koşturmuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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