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Nazilli Belediyespor tur için sahada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Nazilli Belediyespor tur için sahada

Ziraat Türkiye Kupası'nda daha önce Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u eleyerek sükse yapan TFF 2'nci Lig ekibi Nazilli Belediyespor, yarın yine Spor Toto 1'inci Lig'in güçlü takımlarından Ankaragücü'ne 4'üncü Tur'da rakip olacak.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda daha önce Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u eleyerek sükse yapan TFF 2'nci Lig ekibi Nazilli Belediyespor, yarın yine Spor Toto 1'inci Lig'in güçlü takımlarından Ankaragücü'ne 4'üncü Tur'da rakip olacak. Eryaman Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak mücadeleyi kazanan taraf kupada yoluna devam edecek. Normal sürede eşitlik durumunda tur atlayan tarafı 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve gerekirse seri penaltı atışları belirleyecek. Ankaragücü'yle 21 yıl önce yine Türkiye Kupası'nda rakip olup sahadan 7-0'lık farklı mağlubiyetle ayrılan Nazilli, bu maçta rövanşı almaya çalışacak.


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