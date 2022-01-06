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Nazilli Belediyespor transferde Taha'ya kavuştu

Nazilli Belediyespor transferde Taha'ya kavuştu
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Nazilli Belediyespor, ara transferde uzun süredir peşinde olduğu Trabzonspor'un U19 takımından Taha Cevahirlioğlu'nu renklerine bağladı.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Nazilli Belediyespor, ara transferde uzun süredir peşinde olduğu Trabzonspor'un U19 takımından Taha Cevahirlioğlu'nu renklerine bağladı. Trabzon'dan sezon sonuna kadar kiralanan genç sağ bek, siyah-beyazlı takımın Antalya kampına katıldı.

Bu arada Nazilli'nin İnegölspor'dan kanat oyuncusu Hakkı İsmet Şimşek'le de anlaştığı iddia edildi ancak, yönetim bu iddiayı doğrulamadı.


Nazilli Belediyespor transferde Taha'ya kavuştu

Nazilli Belediyespor transferde Taha'ya kavuştu

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Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor Haberleri

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