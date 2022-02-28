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Nazilli Belediyespor toparlanamıyor

Demirören Haber Ajansı, Bahattin Albayrak - Spor
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Nazilli Belediyespor toparlanamıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor galibiyete hasret kaldı.

TARSUS, MERSİN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor galibiyete hasret kaldı. Evinde Tarsus İdman Yurdu'na 2-0 yenilen siyah-beyazlılar, kazanamama serisini 7 maça çıkarıp Play-Off hattından iyice uzaklaştı. Nazilli Belediyespor, Kadir Kar'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Ayhan Yıldız ile çıktığı 2 maçı da kaybetti. Sezona büyük umutlarla başlayan ve ikinci yarının başına kadar zirve mücadelesi veren Ege ekibi 31 puanda kalarak 12'nci sıraya kadar geriledi. Nazilli ekibinde başkan Soner Yelkovan, geçtiğimiz günlerde istifa ederek olağanüstü kongre kararı almıştı.


Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor

Futbol Federasyonu, Play Off, Nazilli, Tarsus, Spor, Haberler

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