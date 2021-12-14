NAZİLLİ BELEDİYESPOR TESİSLERİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - AYDIN'da, Nazilli Belediyespor'a ait altyapı tesislerinin yemekhane bölümünde yangın çıktı. Tesiste kalan futbolcular tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Nazilli'de Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan Nazilli Belediyespor'a ait altyapı tesislerinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle yemekhane bölümünde çıkan yangını gören tesisteki bir sporcu, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alıp tesiste kalan futbolcuları tahliye ederken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahalede bulundu. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Tesisin yemekhane bölümünde hasar meydana geldi.

BAŞKAN İNCELEMEDE BULUNDU

Tesislere gelerek incelemede bulunan Nazilli Belediyespor Başkanı Soner Yelkovan, Aydın Büyükşehir Belediyesinin Kuşadası ilçesinde Meclis toplantısı vardı. Oradaydık, geri dönerken yolda öğrendik. Ama akıbetini bilmiyoruz. Şimdi soğutma çalışmaları ve içerideki havanın ve dumanın boşaltılmasından sonra durum belli olacak. Bizim tahminimiz elektrik kontağı. Bugün yeni bir makine gelmişti. O çalıştırılmış olabilir. Ondan olabilir ama net bilgi birazdan arkadaşlar içeriye girdikleri zaman netleşir. Allah'tan büyümeden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri anında müdahale ettiler. Sadece yemekhanenin yemek dağıtılan kısmında olan bir pozisyon. Yemek yapılan yerde bir sorun yok. Bir sporcumuzun fark etmesi ile olay bastırılıyor. Son durumu da birazdan içeriye girdiğimizde hep beraber görürüz dedi.