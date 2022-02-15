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Nazilli Belediyespor temkinli

Demirören Haber Ajansı, Bahattin Albayrak - Spor
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Nazilli Belediyespor temkinli

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 4 haftadır galibiyete hasret kalarak Play-Off hattının 2 puan gerisine düşen Nazilli Belediyespor, hafta sonu evinde düşme hattındaki Karatay Termal 1922 Konyaspor'la oynayacağı maça temkinli hazırlanıyor.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 4 haftadır galibiyete hasret kalarak Play-Off hattının 2 puan gerisine düşen Nazilli Belediyespor, hafta sonu evinde düşme hattındaki Karatay Termal 1922 Konyaspor'la oynayacağı maça temkinli hazırlanıyor.

Teknik direktör Kadir Kar, "Cumartesi günü sahamızda 20 puana sahip tehlikeli bölgede bulunan 1922 Konyaspor ile oynayacağız. Rakibimiz ligin alt sıralarından kurtulabilmek için canla başla mücadele edecek ve saldıracaktır. Biz de Play-Off mücadelemiz için, ilk 5'te kalabilmek için mücadele edeceğiz. Galibiyet için, 3 puan için mücadele edeceğiz. Oyuncularımız saha içerisinde gerekeni yapacaklardır" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor

Futbol Federasyonu, Konyaspor, Play Off, Nazilli, Spor, Haberler

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