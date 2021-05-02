Nazilli Belediyespor şampiyon olarak 2'inci lige yükseldi
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Nazilli Belediyespor şampiyon olarak 2'inci lige yükseldi

Nazilli Belediyespor şampiyon olarak 2'inci lige yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli com 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Nazilli Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Yomraspor'u 0-1 mağlup ederek şampiyon olarak ikinci lige yükseldi.

Misli com 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Nazilli Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Yomraspor'u 0-1 mağlup ederek şampiyon olarak ikinci lige yükseldi.

Ligde şampiyonluk mücadelesini son haftaya taşımayı başaran Nazilli Belediyespor, son hafta karşılaşmasında Yomraspor'a konuk oldu. Mücadelenin uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle sahadan 0-1 galip ayrılmayı başaran Nazilli Belediyespor, Kütahyaspor'un maç sonucunu beklemeye başladı. Kütahyaspor'un İskenderun FK'ya 2-1 mağlup olması ile siyay-beyazlılar şampiyonluğunu ilan etti. Futbolcular ve teknik heyet maçtan sonra büyük sevinç yaşadı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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