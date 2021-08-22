Nazilli Belediyespor sürpriz yapacak
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Nazilli Belediyespor sürpriz yapacak

Nazilli Belediyespor sürpriz yapacak
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Kadir Kar ligde sürpriz yapacaklarını belirtti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Kadir Kar ligde sürpriz yapacaklarını belirtti.

Grubun favorilerini değerlendiren Kar, siyah beyazlıları sürpriz yapacak takımlar arasında gösterdi. Rakipleri Tarsus İdmanYurdu, Şanlıurfaspor, Pendikspor, Ankara Demir ve Uşakspor gibi takımları favori gösteren Kadir Kar, "18 takım arasında sürpriz yapabilecek ve sıkıntılı camialar da var. Akhisarspor, Eskişehirspor, Kastamonuspor gibi ekipler sıkıntılar yaşıyorlar. Futbolun gerçeği sahada belli olur. 36 haftanın sonunda nerede olduğunuz önemli. Biz de sürpriz bir takım olmak istiyoruz" dedi.Yarışmacı bir takım olacaklarını belirten teknik direktör Kadir Kar, Nazilli'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini belirterek, "Buna göre bir kadro oluşturduk. Lig bittiği zaman herkes nerede olduğumuzu görecek. Kadromuzda tecrübeli ve çok değerli futbolcu arkadaşlarımız var. Ben mücadeleye ve takım disiplinine önem veren bir antrenörüm. Burada o disiplin ve oyun sistemimizi oturttuğumuz zaman Nazilli Belediyespor fark yaratan ve herkesin konuştuğu bir takım olacak" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

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