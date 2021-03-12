Nazilli Belediyespor Şermet ile yolları ayırdı
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Nazilli Belediyespor Şermet ile yolları ayırdı

12.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:24
Nazilli Belediyespor Şermet ile yolları ayırdı

Nazilli Belediyespor Teknik Direktör Hasan Şermet ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

Nazilli Belediyespor Teknik Direktör Hasan Şermet ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

3. Lig 2. Grup'ta yer alan Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti. Nazilli Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanı Soner Yelkovan ve yönetim kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda kulübümüzün Teknik Direktörü Hasan Şermet ve ekibi ile karşılıklı anlaşma yapılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. En kısa sürede yeni hocamız ve ekibiyle anlaşma sağlanması için çalışmalara başlanmıştır" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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