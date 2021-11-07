Nazilli Belediyespor şaşırttı

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Isparta 32 Spor'u yenerek 6 maç sonra Play-Off hattına dönen Nazilli Belediyespor, alt sıralardan kurtulmaya çalışan Akhisarspor'a Ege derbisinde deplasmanda 4-0 mağlup olarak taraftarını şoke etti. Grupta 10 maçta 15 puanla Play-Off barajından averajla çıkıp 6'ncı sıraya gerileyen siyah-beyazlılarda taraftarlar sosyel medyada farklı yenilgiye tepki gösterdi. Nazilli Belediyespor, hafta içinde lider Pendikspor'u çok kritik bir 90 dakikada konuk edecek.

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor Haberleri

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