HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Nazilli Belediyespor oynamak istiyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta, Futbol Federasyonu'nun koronavirüs salgınıyla duran sezonla ilgili resmi kararını açıklamamasıyla antrenmanlara başlangıç tarihini erteleyen Nazilli Belediyespor'da Başkan Soner Yelkovan, ligin devamından yana olduklarını açıkladı.

Nazilli Belediyespor oynamak istiyor
12.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:05

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta, Futbol Federasyonu'nun koronavirüs salgınıyla duran sezonla ilgili resmi kararını açıklamamasıyla antrenmanlara başlangıç tarihini erteleyen Nazilli Belediyespor'da Başkan Soner Yelkovan, ligin devamından yana olduklarını açıkladı. Yelkovan, buna rağmen 2'nci ve 3'üncü Lig'deki birçok takımın liglerin oynanmaması yönünde görüşü olduğunu belirterek TFF'den bu yönde bir karar çıkabileceğini söyledi. Başkan Yelkovan, "Tüm kulüpler görüşlerini bildirecek ve ardından haftaya karar açıklanacak. Birçok kulüp istemediği için büyük bir ihtimalle lig oynanmayacak gibi gözüküyor. Ama biz liglerin oynanmasından yanayız. Çünkü Play-Off mücadelemiz sürüyor. Play-Off çizgisindeyiz ve avantajlı durumdayız. Bizim tek hedefimiz bir üst lig" dedi.

Kulüplerin resmi beyanlarını TFF'ye ileteceğini söyleyen Soner Yelkovan, "Daha önceki yazışmalarda 80 kulüpten 65 tanesi oynanmamasını istiyordu. Biz ve bizim gibi şampiyonluk ya da Play-Off iddiası olan takımlar liglerin oynanmasından yana ama orta sıradaki takımlar istemiyor. Küme düşme pozisyonunda olanlar ise bu sene küme düşmenin kaldırılmasını istiyor. Ligler büyük bir ihtimalle oynanmayabilir. Şu an liglerde büyük bir belirsizlik var. Onun için biz kararın açıklanmasını heyecan ile bekliyoruz. Biz liglerin oynanmasından yanayız. 2'nci Lig hedefimiz var. Bunu da inşallah bu sezon başarmak ve hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bunun için de liglerin oynanmasını istiyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor Spor
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor Spor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Beşiktaş Başkanı Çebi, 300 milyon TL hedeflenen 'Bırakmam Beşiktaşım Seni' kampanyasını başlattı Spor
Beşiktaş Başkanı Çebi, 300 milyon TL hedeflenen "Bırakmam Beşiktaşım Seni" kampanyasını başlattı
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor Spor
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı Spor
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor Spor
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor
Galatasaraylı Muslera, oğluna 'Ege Muslera' adını veren taraftara teşekkür etti
Galatasaraylı Muslera, oğluna "Ege Muslera" adını veren taraftara teşekkür etti
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek
Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı
Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
Tenisin kötü çocuğu, ikiz kardeşlerin arasında kaldı
Tenisin kötü çocuğu, ikiz kardeşlerin arasında kaldı
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım
Juventus, Milan karşısında Cristiano Ronaldo'ya güveniyor
Juventus, Milan karşısında Cristiano Ronaldo'ya güveniyor
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti
Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor
Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi
Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Muş Engin Altay Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Demet Akalın Gülben Ergen Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Semih Özsoy Lionel Messi Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su İstifa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Nazilli Belediyespor oynamak istiyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 12:38:34. #1.14#
title