Nazilli Belediyespor Niğde Deplasmanında





TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Mardin'de oynanan maçta Şanlıufraspor'a 2-0 yenilen Nazilli Belediyespor yarın henüz puanı bulunmayan son sıradaki Niğde Belediyespor'a misafir olacak.



Niğde 5 Şubat Stadı'nda oynanacak ve Burak Pakkan'ın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda iyileşen stoper Emre Balak kadroda yer alırken, tedavileri süren Hüseyn Bülbül ve Turgay Gölbaşı'nın Niğde Belediyespor'a karşı oynamasının zor olduğu bildirildi. Teknik Direktör Fatih Akyel, zor bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, futbolcularını dikkatli olmaları konusunda uyardı. - Nazilli