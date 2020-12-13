Nazilli Belediyespor negatife dönüyor
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Nazilli Belediyespor negatife dönüyor

13.12.2020 13:03 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:07
Nazilli Belediyespor negatife dönüyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor iyileşiyor.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor iyileşiyor. Siyah-beyazlılarda koronavirüs testleri pozitif çıkan 6 oyuncu sağlıklarına kavuştu. Vakalar sebebiyle Yozgatspor maçı ertelenen Ege ekibinde Berkay Çakır, Aytaç Deniz, Ufukcan Engin, Sinan Akgöl, Zekeriya Topayan ve Polat Güren'nin testleri negatife döndü. İzolasyon süresi tamamlanan oyuncular takımla birlikte antrenmana katıldı. Santrfor Murat Can Bölükbaşı, orta saha oyuncusu Zafer Özden ve kanatta görev yapan Hasan Demir'in karantinasının devam ettiği ve futbolcuların yeniden teste gireceği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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