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Nazilli Belediyespor nefes aldı

Nazilli Belediyespor nefes aldı
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'u 2-0 mağlup eden Nazilli Belediyespor kötü gidişata son verdi.

KARACABEY, BURSA (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'u 2-0 mağlup eden Nazilli Belediyespor kötü gidişata son verdi. Son iki maçını beraberlikle tamamlayan Nazilli Belediyespor, bu galibiyetle puanını 24'e yükselterek üst sıralar için umutlandı. Teknik direktör Kadir Kar çok önemli bir galibiyete imza attıklarını belirterek, "Haftalardır deplasmanlarda kazanamıyorduk. Bu zorlu Karacabey Belediyespor deplasmanına kazanmak için gittik. Tırmanışa geçebilmek ve Play-Off potasından uzaklaşmamak için bu zorlu deplasmanda kazanmaktan başka çaremiz yoktu. Karacabey'de ısınma antremanında da oyuncularım gol çalıştılar. ve bu maçın provasını yaptık. Sahaya da kazanmak için çıktık. Tüm oyuncularımı kutluyorum" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor Haberleri

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