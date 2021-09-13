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Nazilli Belediyespor muhteşem döndü

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor
Nazilli Belediyespor muhteşem döndü

TFF 2'nci Lig'e 3 yıl sonra dönen Nazilli Belediyespor, Beyaz Grup'ta sezona 2'de 2'yle başlayıp taraftarının yüzünü güldürdü.

TFF 2'nci Lig'e 3 yıl sonra dönen Nazilli Belediyespor, Beyaz Grup'ta sezona 2'de 2'yle başlayıp taraftarının yüzünü güldürdü. İlk hafta Kırklarelispor'u deplasmanda 3-1 yendikten sonra evinde Pazarspor'u da 1-0'la geçerek 6 puanla zirve ortağı olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Kadir Kar takımını hem kutladı, hem uyardı. Geçen sezon 3'üncü Lig'de başladığı galibiyet serisini 8 maça çıkaran Nazilli'de Kar, "Zor bir maç oynadık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyun hakimiyetini elimize aldık. 10 tane net pozisyon bulup yararlanamadık. 2 tane penaltı kaçırdık. Sonuçta beceriksizlik ve telaşla gol gecikse de kazanmayı başardık. Lige iyi bir giriş yapmıştık, bunu perçinledik. Galibiyet taraftarımıza armağan olsun. Deplasmanda oynayacağımız Amed Sportif maçı ne seviyede olduğumuzu görmek için önemli bir mücadele" dedi.

ŞAMPİYONLUK KUPASIYLA VEFA

Geçen sezon 3'üncü Lig'deki şampiyonluk kupasına dün Pazarspor maçı öncesi kavuşan Nazilli Belediyespor, hayatını kaybeden eski başkanlardan Mehmet Yüzügüler ve taraftar lideri Ali Çulak'ı unutmadı. Nazilli, şampiyonluk kupasını 2019'da İlçe Stadı'nın altında çıkan yangında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Nazilli Belediyespor Taraftarlar Derneği Başkanı Ali Çuvak ve eski başkanlardan Mehmet Yüzügüler, hayatlarını kaybeden taraftarlar Deniz İnce ile Murat Sarıoğlu'nun mezarlarına götürdü.

Ziyarete Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Kulüp Başkanı Soner Yelkovan da katıldı. Siyah-beyazlılar, kabirlerin başında dua okudu. Camiaya verdikleri şampiyonluk sözünü yerine getirdiklerini belirten Soner Yelkovan, "Arma uğruna canlarını feda etmiş kardeşlerimize kupayı getireceğiz demiştik. Allah o günleri bize gösterdi. İnşallah seneye diğer kupayı da getireceğiz hep beraber. Sahada gördünüz futbolcu kardeşlerimiz kendini veriyor. Tribünlerde birlik olur, şehir olarak bütünleşirsek yapamayacağımız bir şey yok" dedi.


Nazilli Belediyespor muhteşem döndü

Nazilli Belediyespor muhteşem döndü

Nazilli Belediyespor muhteşem döndü

Nazilli Belediyespor muhteşem döndü

Nazilli Belediyespor muhteşem döndü

Nazilli Belediyespor muhteşem döndü

Nazilli Belediyespor muhteşem döndü

Nazilli Belediyespor muhteşem döndü

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor Haberleri
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