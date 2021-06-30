Nazilli Belediyespor Mete ile imzaladı

YENİ sezonda Misli.com 2'nci Lig'de mücadele edecek Nazilli Belediyespor, Pazarsporlu Mete Karahan'ı kadrosuna dahil etti.

YENİ sezonda Misli.com 2'nci Lig'de mücadele edecek Nazilli Belediyespor, Pazarsporlu Mete Karahan'ı kadrosuna dahil etti. Son olarak Derince Belediyespor'dan kaleci Yunus Emre Genç'i renklerine bağlayan Naz-Naz, Mete ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Pazarspor altyapısından yetişen 22 yaşındaki oyuncu bu kulüpte profesyonel oldu. Geçen sezon 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Pazarspor formasını 30 maçta terleten genç futbolcu 2 kez fileleri sarstı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı