Nazilli Belediyespor Mehmet'le anlaştı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Nazilli Belediyespor, Mehmet Özdıraz'ı renklerine bağladı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Nazilli Belediyespor, Mehmet Özdıraz'ı renklerine bağladı. Son olarak İnegölspor forması giyen 30 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonu yapılandırması kapsamında geçtiğimiz sezonu İnegölspor'da tamamlayan merkez orta saha-sağ ve sol kanatta görev alabilen 1 Mayıs 1991 Bursa doğumlu Mehmet Özdıraz ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

Nazilli Belediyespor yarın sezonun ilk maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar saat 16.30'da Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak maçta Kırklarelispor'un rakibi olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak