Nazilli Belediyespor - Mardin Fosfat Spor: 0-1
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nazilli Belediyespor - Mardin Fosfat Spor: 0-1

11.10.2020 16:32 | Son Güncelleme: 11.10.2020 16:37
Nazilli Belediyespor - Mardin Fosfat Spor: 0-1

STAT: İlçeHAKEMLER: Özgür Reha Alıcı (xx), Ahmet Deveci (xx), Nezihi Aytar (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (x) - Sinan (xx), Oktay (x), Mehmet (xx), Polat (x), Muhammet Ali (x), Berkay (xx), Hasan (x) (Dk. 71 Akif x), Zafer (x) (Dk. 62 Murat Can x), Aytaç (xx), Bünyamin (x) (Dk.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Özgür Reha Alıcı (xx), Ahmet Deveci (xx), Nezihi Aytar (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (x) - Sinan (xx), Oktay (x), Mehmet (xx), Polat (x), Muhammet Ali (x), Berkay (xx), Hasan (x) (Dk. 71 Akif x), Zafer (x) (Dk. 62 Murat Can x), Aytaç (xx), Bünyamin (x) (Dk. 46 Ufukcan x) MARDİN FOSFAT SPOR: Ebubekir (xx) - Alper (xxx), Doğancan (xxx), Oğuzhan (x), Serkan (xx), Ahmet Can (x) (Dk. 77 Beytullah x), Abdurrahman (xx), Vedat (x) (Dk. 37 Berat x), Yasin (x) (Dk. 61 Turgut x), Ali Kemal (xxx), Melih (xxx)GOL: Dk. 90 Ali Kemal (Mardin Fosfat Spor)SARI KARTLAR: Polat, Mehmet, Berkay (Nazilli Belediyespor) - Doğancan, Serkan, Oğuzhan, Ali Kemal (Mardin Fosfat Spor)

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Nazilli Belediyespor evinde Mardin Fosfat Spor'a son dakikada yediği golle mağlup oldu: 0-1.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 90'ıncı dakikasında sahneye çıkan Ali Kemal takımına 3 puanı kazandırdı. Bu sonuçla Nazilli Belediyespor 4 hafta sonunda 2'nci yenilgisini alarak 6 puanda kaldı. Mardin Fosfat Spor da bu galibiyetle 6 puana ulaştı. Nazilli Belediyesporlu bazı futbolseverler karşılaşmayı apartmanların çatı ve balkonlarından izledi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Donald Trump Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Caner Erkin Eddie Newton Rıza Çalımbay
Daha Fazla Belen Rusya Bakan Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nazilli Belediyespor - Mardin Fosfat Spor: 0-1 - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 16:49:54. #1.15#
title