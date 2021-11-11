Nazilli Belediyespor lideri kaçırdı

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde lider Pendikspor'la golsüz berabere kalan Nazilli Belediyespor üst sıralara tırmanma şansını tepti. Geçen hafta deplasmanda Akhisarspor'a 4-0 mağlup olarak Play-Off hattından tekrar çıkan siyah-beyazlılar, üst üste kaybedilen puanlara yandı. Teknik direktör Kadir Kar, Pendikspor karşısında iyi mücadele ettiklerini ancak sonuca ulaşamadıklarını söyledi.

Yüksek bütçelerle kurulan Pendikspor karşısında oyuncularının gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu belirten Kadir Kar, "Rakibin büyük maliyetlerle 1'inci Lig oyuncularından kurulan bir kadrosu var. İyi oyun düzenleri var, şampiyonluğu hedefliyorlar. Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir mücadele örneği gösterdiler. Net fırsatları değerlendirsek kazanabilirdik" dedi.Nazilli Belediyespor bu hafta sonunda Uşakspor'un konuğu olacak.

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor Haberleri

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