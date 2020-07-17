Nazilli Belediyespor kongreye gidiyor TFF 3'üncü Lig'de 2'nci Lig hayallerini yeni sezona erteleyen Nazilli Belediyespor, seçime gidiyor.

TFF 3'üncü Lig'de 2'nci Lig hayallerini yeni sezona erteleyen Nazilli Belediyespor, seçime gidiyor. 31 Temmuz'da görev süresi dolacak olan Başkan Soner Yelkovan ve yönetiminin ağustos ayı içinde kongre yapması bekleniyor. Nazilli'de sezon içinde başkanlık görevini Nurettin Özkat'tan devralan Soner Yelkovan, yeniden göreve talip olduğunu açıkladı.

Güçlü bir yönetim oluşturmak istediklerini belirten Başkan Yelkovan, "Yönetim kurulumuzla bir araya gelerek toplantımızı yaptık. Bizler yönetim kurulu olarak yeni sezon içinde tekrar yönetime talibiz. Yeni bir yönetimle sezon öncesi kongreye gideceğiz. Bir yandan transfer çalışmalarımız, bir yandan da hocamız ile görüşmelerimiz devam ediyor. Güçlü bir yönetim kurulu oluşturmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA