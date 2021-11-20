Nazilli Belediyespor - Kırşehir Belediyespor: 2-1

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) -

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamayan Nazilli Belediyespor evinde Kırşehir Belediyespor'u 2-1 yenerek galibiyet hasretine son verdi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 71'inci dakikasında sahneye çıkan Mehmet Özdıraz gol perdesini açtı. Konuk Kırşehir Belediyespor'da Ozan 78'inci dakikada kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. Bna rağmen pes etmeyen Kırşehir Belediyespor 83'üncü dakikada Zihni'nin golüyle skoru dengeledi: 1-1. Ancak, Kırşehir Belediyespor gol sevinci 3 dakika sürdü. Müsabakanın 86'ncı dakikasında topu ağlara gönderen Hasan Demir, Nazilli Belediyespor'u galibiyete taşıyan isim oldu.

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor Haberleri

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