Nazilli Belediyespor - Kırklarelispor: 1-1 - Haberler Spor
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Nazilli Belediyespor - Kırklarelispor: 1-1

Nazilli Belediyespor - Kırklarelispor: 1-1
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor

STAT: İlçeHAKEMLER: Ahmet Ecevit (xx), Haydar Avcı (xx), Furkan Ulu (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Ebu Sıddık (xx), Onur (xxx), Selçuk (xx), Fatih (x) (Dk. 65 Hasan Demir x), Koray (xxx), Bünyamin (x) (Dk. 79 Cemal x), Mert Çapar (xx), Mehmet Özdıraz (x) (Dk.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) -

STAT: İlçe

HAKEMLER: Ahmet Ecevit (xx), Haydar Avcı (xx), Furkan Ulu (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Ebu Sıddık (xx), Onur (xxx), Selçuk (xx), Fatih (x) (Dk. 65 Hasan Demir x), Koray (xxx), Bünyamin (x) (Dk. 79 Cemal x), Mert Çapar (xx), Mehmet Özdıraz (x) (Dk. 65 Hasan Yurtseven x), Ahmet (x) (Dk. 79 Muhammet Ali x), Talha (xx)

KIRKLARELİSPOR: Mehmet (xx) - Canberk (xx), Ferhat (xx), Davut (xxx), Muhammet (xxx), Furkan (xx) (Dk. 86 Yaser), Serhat (xx), Emre Keleşoğlu (xx) (Dk. 75 Enes İslam x), Berat Ali (xxx) (Dk. 81 Şevki x), Çağrı (xxx), Harun (xx) (Dk. 86 Emre Bakı)

GOLLER: Dk. 59 (Pen.) Berat Ali ( Kırklarelispor ), Dk. 90 Koray ( Nazilli Belediyespor)

SARI KARTLAR: Koray, Selçuk, Onur, Ebu Sıddık, Cemal ( Nazilli Belediyespor), Berat Ali, Emre Keleşoğlu, Serhat, Çağrı ( Kırklarelispor )

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Nazilli Belediyespor, mağlubiyetten son anda kurtuldu. Üst sıralardaki önemli rakiplerinden Kırklarelispor'u konuk eden Nazilli Belediyespor sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 59'uncu dakikasında Kırklarelispor, Berat Ali'nin penaltıdan attığı golle öne geçti: 0-1. Ev sahibi Nazilli Belediyespor 90'ıncı dakikada Koray'ın ayağından bulduğu golle mağlubiyetten kurtuldu. Bu sonuçla puanını 28 yapıp 4'üncü sırada yer aldı. Amed Sportif ise 29 puana yükseldi ve 3'üncü sıraya geriledi.


- Nazilli

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor Haberleri
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STAT: İlçeHAKEMLER: Ahmet Ecevit (xx), Haydar Avcı (xx), Furkan Ulu (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Ebu Sıddık (xx), Onur (xxx), Selçuk (xx), Fatih (x) (Dk. 65 Hasan Demir x), Koray (xxx), Bünyamin (x) (Dk. 79 Cemal x), Mert Çapar (xx), Mehmet Özdıraz (x) (Dk.

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