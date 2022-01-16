Nazilli Belediyespor - Kırklarelispor: 1-1

STAT: İlçe

HAKEMLER: Ahmet Ecevit (xx), Haydar Avcı (xx), Furkan Ulu (xx)

SARI KARTLAR: Koray, Selçuk, Onur, Ebu Sıddık, Cemal ( Nazilli Belediyespor), Berat Ali, Emre Keleşoğlu, Serhat, Çağrı ( Kırklarelispor )

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Nazilli Belediyespor, mağlubiyetten son anda kurtuldu. Üst sıralardaki önemli rakiplerinden Kırklarelispor'u konuk eden Nazilli Belediyespor sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 59'uncu dakikasında Kırklarelispor, Berat Ali'nin penaltıdan attığı golle öne geçti: 0-1. Ev sahibi Nazilli Belediyespor 90'ıncı dakikada Koray'ın ayağından bulduğu golle mağlubiyetten kurtuldu. Bu sonuçla puanını 28 yapıp 4'üncü sırada yer aldı. Amed Sportif ise 29 puana yükseldi ve 3'üncü sıraya geriledi.