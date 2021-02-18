Nazilli Belediyespor kaçanlara yanıyor
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Nazilli Belediyespor kaçanlara yanıyor

18.02.2021 11:48 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:53
Nazilli Belediyespor kaçanlara yanıyor

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Mardin Fosfatspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek iki hafta koruduğu liderlik koltuğunu yeniden Fethiyespor'a kaptıran Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Hasan Şermet, kaçan gollere yanıyor.

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Mardin Fosfatspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek iki hafta koruduğu liderlik koltuğunu yeniden Fethiyespor'a kaptıran Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Hasan Şermet, kaçan gollere yanıyor.

Grupta 39 puanda kalıp, 40 puana ulaşan Fethiyespor'un 1 puan gerisinde ikinci sıraya gerileyen siyah-beyazlılarda Hasan Şermet, "Futbolun adaleti doğru işlemedi. İkinci yarı çok fazla pozisyona girdik ama atamadık. Oyun anlamında elimizden geleni yaptık. Çıkış anında kaptırdığımız bir topla kalemizde gol görüp mağlup olduk. Henüz lig bitmedi. Geçen hafta liderdik ama şampiyon olmamıştık. Şimdi ikinciyiz ama yine lig bitmedi. Bunu telafi edeceğiz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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