Nazilli Belediyespor kaçan galibiyete yandı

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, ikinci yarının ilk haftasında evinde Kırklarelispor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla iki maçlık galibiyet serisini noktalayan siyah-beyazlılar, beraberliğe üzüldü. Teknik direktör Kadir Kar, Play-Off hattındaki yerlerini koruduklarını ancak iç sahada puan vermemeleri gerektiğini söyledi.

Kadir Kar, "İkinci yarıya galibiyetle başlamayı isterdik. Yenilgiden 90+6'ncı dakikada attığımız golle kurtulduk. Ancak kazanmalıydık. Önümüzde çok maç var. Her karşılaşmaya ayrı ayrı hazırlanacağız ve istediğimiz konumda olacağız" dedi.Nazilli Belediyespor bu hafta Pazarspor deplasmanında mücadele edecek.