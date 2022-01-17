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Nazilli Belediyespor kaçan galibiyete yandı

Nazilli Belediyespor kaçan galibiyete yandı
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, ikinci yarının ilk haftasında evinde Kırklarelispor'la 1-1 berabere kaldı.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, ikinci yarının ilk haftasında evinde Kırklarelispor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla iki maçlık galibiyet serisini noktalayan siyah-beyazlılar, beraberliğe üzüldü. Teknik direktör Kadir Kar, Play-Off hattındaki yerlerini koruduklarını ancak iç sahada puan vermemeleri gerektiğini söyledi.

Kadir Kar, "İkinci yarıya galibiyetle başlamayı isterdik. Yenilgiden 90+6'ncı dakikada attığımız golle kurtulduk. Ancak kazanmalıydık. Önümüzde çok maç var. Her karşılaşmaya ayrı ayrı hazırlanacağız ve istediğimiz konumda olacağız" dedi.Nazilli Belediyespor bu hafta Pazarspor deplasmanında mücadele edecek.


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Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor Haberleri

Futbol Federasyonu, Kırklarelispor, Nazilli, kar, Spor, Haber

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