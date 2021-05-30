Nazilli Belediyespor iç transfere gaz verdi
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Nazilli Belediyespor iç transfere gaz verdi

Nazilli Belediyespor iç transfere gaz verdi
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor

Misli.com 2'nci Lig'e yükselen Nazilli Belediyespor, iç transfere hız verdi.

Misli.com 2'nci Lig'e yükselen Nazilli Belediyespor, iç transfere hız verdi. Siyah-beyazlı ekip, Mehmet Ersavaş'ın ardından şampiyon kadrosunda bulunan altyapı patentli 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak Evren'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Genç oyuncu kendisini 2 yıl daha siyah-beyazlı formaya bağlayan imzayı attı. Futbol hayatına 2012 yılında siyah-beyazlıların futbol okulunda başlayan Burak, 2018'de Nazilli'de profesyonel hayatına geçiş yapmıştı.

İmza töreninde bulunan Nazilli Belediyespor yöneticisi Faruk Kutlu, altyapıda oynayan oyunculara güzel bir örnek olan genç orta saha oyuncusu Burak Evren'e hayırlı olsun temennisinde bulundu. Burak Evren ise yaptığı açıklamasında, "Nazilli Belediyespor futbol okulları ile başladığım futbol hayatımda kulübümüzde profesyonel futbolcu oldum. Sezonu şampiyonluk ile tamamladıktan sonra kulübüm ile 2 yıllık tekrar anlaşmak beni çok mutlu etti. Bana güvenen, değer veren tüm hocalarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ederim" dedi.


Nazilli Belediyespor iç transfere gaz verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

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