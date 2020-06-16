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Nazilli Belediyespor iç transferde terleyecek

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta liglerle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği kararı bekleyen Nazilli Belediyespor iç transferde harekete geçecek.

Nazilli Belediyespor iç transferde terleyecek
16.06.2020 12:25 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:29

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta liglerle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği kararı bekleyen Nazilli Belediyespor iç transferde harekete geçecek.

Siyah-beyazlılarda yönetim sözleşmeleri sona erecek 15 futbolcuyla masaya oturacak. Ege ekibinde kaleci Zekeriya Topayan, defans oyuncuları Polat Güren, Sergen Piçinciol, Tayfun Yanar, Efecan Dilmen, orta sahada görev yapan Burak Evren, Fatih Gül, İlyas Sarı, Zafer Özden, Ufukcan Engin, Sedat Cengiz, kanatta forma giyen Mert Çapar, Aziz Kızılgün Can Ahmet Üstün ve santrfor Oğuzhan Türkmen'in sözleşmeleri sezon bitiminde sona erecek. İskelet kadroyu korumak isteyen kurmaylar lig bitiminde tüm oyuncularla tek tek görüşme masasına oturacak. 


- Nazilli

Kaynak: DHA

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