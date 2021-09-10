Nazilli Belediyespor heyecanlı
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Nazilli Belediyespor heyecanlı

Nazilli Belediyespor heyecanlı
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü Pazarspor'u ağırlayacağı maçta koronavirüs salgını nedeniyle 1.5 yıldır ayrı kaldığı taraftarlarıyla yeniden buluşacak Nazilli Belediyespor, heyecan yaşıyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü Pazarspor'u ağırlayacağı maçta koronavirüs salgını nedeniyle 1.5 yıldır ayrı kaldığı taraftarlarıyla yeniden buluşacak Nazilli Belediyespor, heyecan yaşıyor. Ligin ilk haftasında deplasmanda Kırklarelispor'u 3-1 mağlup eden Nazilli'de Teknik Direktör Kadir Kar, sabırsızlıkla maçı beklediklerini belirterek, "Lige güzel bir başlangıç yaptık. Bunun devamını Pazarspor karşılaşmasında getirmeye çalışacağız. Oyuncularım bu maç öncesi oldukça hırslı. Uzun bir aradan sonra taraftarlarımızla da bulaşacağız. Taraftarımızın desteğiyle bu maçtan galip ayrılacağız. Taraftarlarımızı takımlarını desteklemeye davet ediyorum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

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