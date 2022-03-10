Nazilli Belediyespor hayata döndü

Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Öcal, "Ekibimle birlikte bu takıma çok güveniyorum. Adaleti sağlayarak kadro çıkardık. 2 gündür çok güzel antrenmanlarımız oldu. Belediye başkanımız ve yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Çok düzgün insanlar var. Sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden takımımıza da minnettarım. Geriye yaslanan bir takım olmayacağız. Bu maç erteleme olduğu için 2 sporcumuz dışarıda kaldı. Onlar da gelince daha güzel olacak. Hamlesiz ve eksik de olsak oyuncularım ortaya karakter koydu" dedi.