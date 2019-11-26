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Nazilli Belediyespor gurbette yok

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Modafenspor'a 1-0 yenilerek liderlik koltuğunu kaptıran Nazilli Belediyespor, iç sahada topladığı puanları dış sahada dağıttı.

26.11.2019 13:23 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:23
Nazilli Belediyespor gurbette yok

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren 'a 1-0 yenilerek liderlik koltuğunu kaptıran Belediyespor, iç sahada topladığı puanları dış sahada dağıttı. Evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak namağlup olan siyah-beyazlılar, son 4 deplasman maçında 3 mağlubiyet alarak 12 puan kaybetti. Teknik direktör Yavuz İncedal, "Daha iyi olabilirdik. Deplasmanda fırsatları değerlendirmek gerekiyor. Bir topumuz direkten döndü. Yolumuza devam edeceğiz. İstanbul'da kaybettiğimiz liderlik koltuğuna tekrar oturabilmek için çalışacağız" dedi.


Kaynak: DHA
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