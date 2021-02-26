Nazilli Belediyespor gurbette yıkıldı

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik aldığı seriyle liderliğe kadar yükselen Nazilli Belediyespor son 2 deplasman sınavını kaybederek üçüncülüğe geriledi. Mardin Fosfatspor yenilgisiyle liderlikten inen Nazilli, yarıştaki en yakın rakiplerinden Belediye Kütahyaspor'a 2-1 mağlup olunca 44'er puana ulaşan Fethiyespor ve Kütahya'nın gerisinde 42 puanda kaldı. Kıyasıya bir şampiyonluk yarışında olan siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Hasan Şermet, "Kütahya deplasmanında talihsiz goller yedik. Ancak iddiamız devam ediyor. Yarıştan kopmadık" diye konuştu.

"BEN TAKIMIMA GÜVENİYORUM"

Kütahya deplasmanına puan ve puanlar için gittiklerini ancak mücadeleyi kaybettikleri için üzgün olduğunu belirten Şermet, "Oyuna iyi başladık. Rakip takım kalecisinin yaptığı degaj sonrasında oluşan bir karambolde ilk golü yedik. İkinci golü ise hücuma çıkarken kaptırdığımız top ile geniş alanda yakalanmamız nedeniyle kalemizde gördük. Bu ikisi dışında rakibimizin bir tane bizim kalemize organize atağı yoktu. Oyun üstünlüğü tamamen elimizdeydi. Bir deplasmanda en fazla girebilecek pozisyonları üretip değerlendiremedik. Çok üzgünüz. Önümüzde 10 hafta kaldı. Bu periyotta liderliği ele geçirip lig sonunda şampiyonluğa ulaşacağız. Ben takımıma güveniyorum. Taraftarımızın da bundan hiçbir endişesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK