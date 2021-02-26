Nazilli Belediyespor gurbette yıkıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Nazilli Belediyespor gurbette yıkıldı

26.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:42
Nazilli Belediyespor gurbette yıkıldı

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik aldığı seriyle liderliğe kadar yükselen Nazilli Belediyespor son 2 deplasman sınavını kaybederek üçüncülüğe geriledi.

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik aldığı seriyle liderliğe kadar yükselen Nazilli Belediyespor son 2 deplasman sınavını kaybederek üçüncülüğe geriledi. Mardin Fosfatspor yenilgisiyle liderlikten inen Nazilli, yarıştaki en yakın rakiplerinden Belediye Kütahyaspor'a 2-1 mağlup olunca 44'er puana ulaşan Fethiyespor ve Kütahya'nın gerisinde 42 puanda kaldı. Kıyasıya bir şampiyonluk yarışında olan siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Hasan Şermet, "Kütahya deplasmanında talihsiz goller yedik. Ancak iddiamız devam ediyor. Yarıştan kopmadık" diye konuştu.

"BEN TAKIMIMA GÜVENİYORUM"

Kütahya deplasmanına puan ve puanlar için gittiklerini ancak mücadeleyi kaybettikleri için üzgün olduğunu belirten Şermet, "Oyuna iyi başladık. Rakip takım kalecisinin yaptığı degaj sonrasında oluşan bir karambolde ilk golü yedik. İkinci golü ise hücuma çıkarken kaptırdığımız top ile geniş alanda yakalanmamız nedeniyle kalemizde gördük. Bu ikisi dışında rakibimizin bir tane bizim kalemize organize atağı yoktu. Oyun üstünlüğü tamamen elimizdeydi. Bir deplasmanda en fazla girebilecek pozisyonları üretip değerlendiremedik. Çok üzgünüz. Önümüzde 10 hafta kaldı. Bu periyotta liderliği ele geçirip lig sonunda şampiyonluğa ulaşacağız. Ben takımıma güveniyorum. Taraftarımızın da bundan hiçbir endişesi olmasın" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mustafa Destici
Magazin Tarkan Alişan Sibel Can Demet Akalın
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Darbe Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nazilli Belediyespor gurbette yıkıldı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 12:09:23. #1.16#
title