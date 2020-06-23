Nazilli Belediyespor güç depoluyor TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor 18 Temmuz'da yeniden başlaması planlanan sezon için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor 18 Temmuz'da yeniden başlaması planlanan sezon için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Günde çift idman yaparak kondisyon ve güç depolayan oyuncular, özel olarak hazırlanmış antrenman programlarını uyguluyor. Teknik direktör Yavuz İncedal takımın genel performansından memnun olduğunu dile getirdi. İncedal, "Hedefimiz Play-Off. Koronavirüs salgını nedeniyle aylarca futboldan uzak kaldık. Lig başlayınca Play-Off hedefimize ulaşmak için elimizden gelen mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi.- Nazilli

Kaynak: DHA