Nazilli Belediyespor garanti peşinde
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Nazilli Belediyespor garanti peşinde

Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK - Haberler | Spor
Nazilli Belediyespor garanti peşinde

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 48 puanla üçüncü sıradaki Nazilli Belediyespor, son 5 maçta Play-Off'u garantilemeye çalışacak.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 48 puanla üçüncü sıradaki Nazilli Belediyespor, son 5 maçta Play-Off'u garantilemeye çalışacak. Grupta altıncı sıradaki Mardin Fosfatspor'a maç eksiğine rağmen 7 puan fark atan Nazilli, rakiplerine göre fikstür avantajını da kullanıp bir an önce finallerin biletini almak istiyor. Siyah-beyazlı ekip grupta bu hafta perşembe günü 13 puanla son sırada yer alıp kurtuluş umutlarını tamamen yitiren Yozgatspor 1959'a konuk olacak. Grupta son maçta Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Nazilli'de karşılaşma öncesi moraller yerinde. Minyatür kale maç yapan Nazilli'de kalecilerin idmanda tenis toplarını kurtarmaya çalışması renkli görüntüler oluşturdu.


Nazilli Belediyespor garanti peşinde
Nazilli Belediyespor garanti peşinde
Nazilli Belediyespor garanti peşinde
Nazilli Belediyespor garanti peşinde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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