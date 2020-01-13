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Nazilli Belediyespor galibiyete hasret

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısında şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Nazilli Belediyespor, 5 maçta 4 yenilgiyle sarsıldı.

13.01.2020 13:42 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:42
Nazilli Belediyespor galibiyete hasret

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısında şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Belediyespor, 5 maçta 4 yenilgiyle sarsıldı. Son 3 maçta puana hasret kalan siyah-beyazlılar, Yeşilyurt Belediyespor'a 2-1, Gölcükspor'a 3-1 yenildikten sonra ikinci yarının ilk sınavında evinde Muğlaspor'a yine 3-1'le teslim oldu. Devre arasında transfer yasağı nedeniyle kadrosunu takviye edemeyen Nazilli, ikinci sıradaki yerini kaybederek lider Karacabey Belediyespor'un 8 puan gerisinde üçüncülüğe geriledi.


Kaynak: DHA
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