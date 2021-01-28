Nazilli Belediyespor - Fethiyespor: 1-1
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Nazilli Belediyespor - Fethiyespor: 1-1

28.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:21
Nazilli Belediyespor - Fethiyespor: 1-1

STAT: İlçeHAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xx), Uğur Aydoğdu (xx), Enes Berk Güçlü (xx) NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Oktay (xxx), Mehmet Ersavaş (xx), Polat (xxx), Sefa (x) (Dk. 81 Batuhan), Tamer (xx), Hasan (x) (Dk. 42 Mehmet Akif x), Bünyamin (x) (Dk. 58 Muhammet Ali x), Ufukcan (x) (Dk.

STAT: İlçe

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xx), Uğur Aydoğdu (xx), Enes Berk Güçlü (xx) NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Oktay (xxx), Mehmet Ersavaş (xx), Polat (xxx), Sefa (x) (Dk. 81 Batuhan), Tamer (xx), Hasan (x) (Dk. 42 Mehmet Akif x), Bünyamin (x) (Dk. 58 Muhammet Ali x), Ufukcan (x) (Dk. 81 Zafer), Aytaç (xx), Murat Can (xxx)FETHİYESPOR: Serkan (xx) - Tahir (xxx), Sabri (xx), Hayrullah (xx), Berkay (xxx) (Dk. 83 Kutay), Cemal (xxx), Fatih (xx), Mert (xx), Anıl Gir (xx) (Dk. 76 Anıl Arıcıoğlu x), Yakup (xx) (Dk. 90 Cem), Alihan (xxx)GOLLER: Dk. 2 Alihan (Fethiyespor) - Dk. 90+3 (Pen.) Murat Can (Nazilli Belediyespor)SARI KARTLAR: Bünyamin, Murat Can, Zafer, Aytaç (Nazilli Belediyespor) - Sabri, Serkan, Hayrullah, Yakup, Mert (Fethiyespor)KIRMIZI KART: Dk. 90 Fatih (Fethiyespor)MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Fethiyespor deplasmanda takipçisi Nazilli Belediyespor'la son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya etkili başlayan Fethiyespor henüz 2'nci dakikada Alihan'ın golüyle öne geçti ve devreyi 1-0 tamamladı. Mücadelenin uzatma dakikalarında ise Nazilli Belediyespor penaltı kazandı. Atışı gole çeviren Murat Can takımını ipten aldı. Bu sonuçla iki takım da puanını 33 yaparken, Fethiyespor averajla liderliğini sürdürdü.

- Nazilli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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