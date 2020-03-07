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Nazilli Belediyespor evinde oynuyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Diyarbekirspor'a 1-0 yenilerek 5'inci sıraya gerileyen 39 puanlı Nazilli Belediyespor, yarın evinde 38 puanla 8'inci basamakta yer alan Pazarspor'la karşılaşacak.

07.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:08
Nazilli Belediyespor evinde oynuyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Diyarbekirspor'a 1-0 yenilerek 5'inci sıraya gerileyen 39 puanlı Belediyespor, yarın evinde 38 puanla 8'inci basamakta yer alan 'la karşılaşacak. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak müsabakayı kadınlar ücretsiz izleyebilecek. Siyah-beyazlı takım kazanarak Play-Off hattındaki yerini korumayı hedefliyor. Zirve takipçisi 42 puanlı Somaspor, 31 puanla 12'nci sıradaki Yozgat 1959'a konuk olacak.

İlk 5 hedefleyen, 38 puanla 7'nci sıradaki Muğlaspor, Atatürk Stadı'nda, 41 puanı bulunan 3'üncü basamaktaki Nevşehir Belediyespor'u ağırlayacak. 1'inci Grup'ta kümede kalma savaşı veren Kızılcabölükspor, deplasmanda Çankaya Futbol Kulübü ile rakip olacak. Bu 3 karşılaşma aynı saatte başlayacak. Geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Manisaspor, saat 13.00'te Anagold 24Erzincanspor'a misafir olacak. 2'nci Grup'ta Play-Off hedefleyen Fethiyespor, saat 14.00'te deplasmanda Ofspor'la karşılaşacak.


Kaynak: DHA

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