Nazilli Belediyespor evinde galibiyet istiyor
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Nazilli Belediyespor evinde galibiyet istiyor

04.11.2020 13:08 | Son Güncelleme: 04.11.2020 13:13
Nazilli Belediyespor evinde galibiyet istiyor

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Halide Edip Adıvarspor'u 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan Nazilli Belediyespor, iç sahada 2 maç aradan sonra galip gelmeyi hedefliyor.

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Halide Edip Adıvarspor'u 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan Nazilli Belediyespor, iç sahada 2 maç aradan sonra galip gelmeyi hedefliyor. Ligde 12 Kasım'da Tokatspor'u konuk edecek siyah-beyazlılar sahasındaki son 2 karşılaşmayı kazanamadı. Evinde Mardin Fosfatspor'a tek golle boyun eğen Nazilli Belediyespor, Belediye Kütahyaspor'la ise 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Hasan Şermet, liderliği korumak istediklerini söyledi. Şermet, "Halide Edip Adıvarspor galibiyetini taçlandırmak için Tokatspor'u kendi sahamızda yenmemiz gerekiyor. Biz her maçımızı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Artık sahamızda hata yapmak istemiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. En iyi şekilde mücadele edip rakibimizi yenerek yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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