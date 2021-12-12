Nazilli Belediyespor - Eskişehirspor: 0-0

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) -

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş (xx), Vedat Demir (xx), Emrah Akkaya (xx)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor, iç sahada sonuncu Eskişehirspor'la golsüz berabere kaldı: 0-0.

Geçen hafta da Ankara Demirspor deplasmanından aynı sonuçla dönen siyah-beyazlılar üst sıralara tırmanma yolunda ağır yara aldı. Bu sonucun ardından 21 puana yükselen Nazilli Belediyespor, Play-Off potasına girme şansını kaçırdı. Eskişehirspor ise 9 puana yükselip sonunculukta kaldı.

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor Haberleri

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