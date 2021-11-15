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Nazilli Belediyespor düşüşe geçti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Nazilli Belediyespor düşüşe geçti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Ege derbisinde Uşakspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Nazilli Belediyespor, zirve yarışından uzaklaştı.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Ege derbisinde Uşakspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Nazilli Belediyespor, zirve yarışından uzaklaştı. Son 3 maçında sadece 1 puan toplayabilen Naz-Naz, alt sıralara geriledi. Teknik direktör Kadir Kar, bir an önce toparlanmaları gerektiğini belirterek, "Uşak'tan mutlak 3 puanla dönmeyi hedefliyorduk. Çok üzünüz ancak toparlanacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Nazilli Belediyespor bu hafta evinde Kırşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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