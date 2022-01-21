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Nazilli Belediyespor deplasmanda Pazarspor'la oynayacak

Nazilli Belediyespor deplasmanda Pazarspor'la oynayacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Kırklarelispor'la 1-1 berabere kalan Play-Off potasındaki Nazilli Belediyespor, yarın deplasmanda Pazarspor'la karşı karşıya gelecek.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Kırklarelispor'la 1-1 berabere kalan Play-Off potasındaki Nazilli Belediyespor, yarın deplasmanda Pazarspor'la karşı karşıya gelecek. Pazar İlçe Stadı'nda Enver Aydın'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 12.30'da başlayacak. Teknik direktör Kadir Kar mutlak galibiyet hedefiyle maça çıkacaklarını söyledi. Kar, "Play-Off barajındayız. 6 maçtır yenilmiyoruz. Pazarspor maçını kazanıp üst sıralardaki yerimizi sağlama almayı hedefliyoruz" dedi.


- Nazilli

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Kırklarelispor, Pazarspor, Play Off, Nazilli, Spor, Haber

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