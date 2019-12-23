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Nazilli Belediyespor'dan yeni start

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı zirve takipçisi olarak tamamlayan Nazilli Belediyespor, 6 günlük iznin ardından ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

23.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:46
Nazilli Belediyespor'dan yeni start

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı zirve takipçisi olarak tamamlayan Belediyespor, 6 günlük iznin ardından ikinci yarı hazırlıklarına başladı. Yıldırım Demirören Tesisleri'nde teknik direktör Yavuz İncedal yönetiminde yoğun bir antrenman dönemi geçirecek siyah-beyazlılarda altyapı patentli oyunculardan 20 yaşındaki Berkant'la yollar ayrıldı.

Kaynak: DHA
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