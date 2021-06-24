Nazilli Belediyespor'dan siftah
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Nazilli Belediyespor'dan siftah

Nazilli Belediyespor'dan siftah
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor

MİSLİ.com 2'nci Lig'in yeni takımlarından Nazilli Belediyespor, iç transferde Mehmet Ersavaş'la sözleşme yenilerken, 3'üncü Lig ekibi Belediye Derincepor'dan stoper Koray Baykara ile anlaşarak ilk dış transferini gerçekleştirdi.

MİSLİ.com 2'nci Lig'in yeni takımlarından Nazilli Belediyespor, iç transferde Mehmet Ersavaş'la sözleşme yenilerken, 3'üncü Lig ekibi Belediye Derincepor'dan stoper Koray Baykara ile anlaşarak ilk dış transferini gerçekleştirdi. Şampiyonluk yaşadığı kulübüyle daha önce anlaşmasına rağmen ardından mali sorunlar nedeniyle takıma veda eden 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Ersavaş, sözleşmesini uzattı.

Dış transferde Yıldırım Demirören Tesisleri'nde siyah-beyazlı yönetimle bir araya gelen 27 yaşındaki savunmacı Koray Baykara, 2 yıllık sözleşme imzaladı. Büyük bir camiaya geldiğini söyleyen Koray, "Elimden gelenin en iyisini yaparak taraftarlarımızın da desteğiyle güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum. İnanıp kazanacağız, hep birlikte başaracağız" dedi. Koray geçen sezon 3'üncü Lig'de 26 maçta forma giydi.


Nazilli Belediyespor'dan siftah
Nazilli Belediyespor'dan siftah
Nazilli Belediyespor'dan siftah

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

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