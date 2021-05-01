Nazilli Belediyespor'dan mucize şampiyonluk
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Nazilli Belediyespor'dan mucize şampiyonluk

Nazilli Belediyespor'dan mucize şampiyonluk
Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK - Haberler | Spor

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 5 haftaya lider Belediye Kütahyaspor'un 9 puan gerisinde giren Nazilli Belediyespor, yaptığı müthiş atakla inanılmaz şekilde şampiyonluğa ulaştı.

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 5 haftaya lider Belediye Kütahyaspor'un 9 puan gerisinde giren Nazilli Belediyespor, yaptığı müthiş atakla inanılmaz şekilde şampiyonluğa ulaştı. Teknik direktör Mesut Toros göreve geldikten sonra üst üste 6'ncı galibiyetini ligin son haftasında Yomraspor'u deplasmanda 90+4'üncü dakikada Murat Can'ın penaltı golüyle 1-0 yenerek alan Nazilli, 2 puan gerisinde olduğu Belediye Kütahyaspor, deplasmanda İskenderun FK'ya 2-1 yenilince mucizevi bir şekilde şampiyon oldu. Siyah-beyazlı ekip 2018 yılında düştüğü 2'nci Lig'e 3 yıl sonra döndü.

Son 3 hafta öncesi bile rakibinin 7 puan gerisinde olan, Kütahya'nın 8 puan kaybettiği bu periyodu 9 puanla geçen Nazilli, 63 puana ulaşıp rakibini son virajda 1 puanla solladı. Yomra'da kendi maçı bittikten sonra saha içinde dakikalarda İskenderun-Kütahya maçının bitmesini bekleyen Nazillili futbolcular ve teknik ekip, İskenderun'un galibiyetiyle büyük sevinç yaşadı. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da maç sonrası sevinç gözyaşlarını tutamadı. Koronavirüs pandemisinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir grup taraftar ilçede meydanlarda toplanıp kutlama yaptı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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