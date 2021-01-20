Nazilli Belediyespor'dan kötü prova

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı Fethiyespor'la birlikte zirve ortağı olarak tamamlayıp ikinci yarı öncesi Antalya'da kampa giren Nazilli Belediyespor, hazırlık maçında Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı Fethiyespor'la birlikte zirve ortağı olarak tamamlayıp ikinci yarı öncesi Antalya'da kampa giren Nazilli Belediyespor, hazırlık maçında Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu. Nazilli'nin tek golünü Bünyamin Cesur attı. Siyah-beyazlı ekip mağlubiyete rağmen 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk devreyi lider bitiren rakibi karşısındaki performansıyla geçer not aldı. Nazilli Belediyespor, kamp dönüşü ikinci yarının ilk maçında 28 Ocak Perşembe günü grupta aynı puanla zirveyi paylaştığı Fethiyespor'u liderlik mücadelesinde ağırlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı