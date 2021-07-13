Nazilli Belediyespor'dan iki imza

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, dış transferde Sarıyer'den forvet İlyas Çakmak'la 1 yıllık, Düzcespor'dan orta saha oyuncusu Ebu Sıddık Çelik ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, dış transferde Sarıyer'den forvet İlyas Çakmak'la 1 yıllık, Düzcespor'dan orta saha oyuncusu Ebu Sıddık Çelik ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldrım Demirören Tesisleri'nde sözleşme imzalayan iki futbolcu için kulüpten, "Yeni transferlerimiz Ebu Sıddık Çelik ve İlyas Çakmak'ın camiamıza hayırlı olmasını dileriz" açıklaması yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı