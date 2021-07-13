Nazilli Belediyespor'dan iki imza
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Nazilli Belediyespor'dan iki imza

Nazilli Belediyespor'dan iki imza
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, dış transferde Sarıyer'den forvet İlyas Çakmak'la 1 yıllık, Düzcespor'dan orta saha oyuncusu Ebu Sıddık Çelik ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, dış transferde Sarıyer'den forvet İlyas Çakmak'la 1 yıllık, Düzcespor'dan orta saha oyuncusu Ebu Sıddık Çelik ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldrım Demirören Tesisleri'nde sözleşme imzalayan iki futbolcu için kulüpten, "Yeni transferlerimiz Ebu Sıddık Çelik ve İlyas Çakmak'ın camiamıza hayırlı olmasını dileriz" açıklaması yapıldı. 


Nazilli Belediyespor'dan iki imza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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