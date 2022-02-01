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Nazilli Belediyespor'dan golcü atağı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Nazilli Belediyespor'dan golcü atağı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst sıraları hedefleyen Nazilli Belediyespor, golcü transferini sonlandırmak için düğmeye bastı.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst sıraları hedefleyen Nazilli Belediyespor, golcü transferini sonlandırmak için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen santrfor Ömer Uzun'u listesine aldı. Ömer'le görüşmelere başlayan yönetimin genç oyuncuyu Nazilli'ye davet ettiği bildirildi. Kariyeri'ne Almanya'da FSV Witten altyapısında başlayan Ömer, Bochum Akademisi'ne transfer oldu. Burada attığı 18 golle dikkat çeken Ömer, 2019-20 sezonunda Süper Lig temsilcisi Kayserispor'a transfer oldu. Sarı-kırmızılılarda fazla forma şansı bulamayan gurbetci oyuncu bu sezon başında Keçiörengücü'ne imza attı.Birinci Lig'de 112 dakika sahada kalan Ömer Uzun gol atamadı.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, KEÇİÖRENGÜCÜ, Ömer Uzun, Nazilli, Spor, Haber

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