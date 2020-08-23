Nazilli Belediyespor'da testler negatif
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da yeni sezon öncesi takım, teknik heyet ve çalışanlara yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı.
23.08.2020 13:24 | Son Güncelleme: 23.08.2020 13:28
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da yeni sezon öncesi takım, teknik heyet ve çalışanlara yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı. Takımda virüs vakasına rastlanmamasıyla moral bulan siyah-beyazlılar, teknik direktör Hasan Şermet yönetiminde antrenmanlarını Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'nde sürdürüyor.
Kaynak: DHA