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Nazilli Belediyespor'da testler negatif

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un iddialı ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da teknik heyet, futbolcular ve personele uygulanan koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı.

Nazilli Belediyespor'da testler negatif
24.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:36

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un iddialı ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da teknik heyet, futbolcular ve personele uygulanan koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı. Koronavirüs salgınıyla 19 Mart'ta durdurulup 18 Temmuz'da kaldığı yerden başlaması planlanan sezon öncesi, geçen hafta toplanıp antrenmanlara başlayan siyah-beyazlılar, pazartesi günü Nazilli Devlet Hastanesi'nde teste girdi. Koronavirüs testlerinin sonucunun negatif çıktığını belirten Başkan Soner Yelkovan, "Şu anda gerçekten sevinçliyiz. Bu bizlere moral oldu. Takımımız önümüzdeki ay içinde başlaması beklenen lig için çalışmalarını neşe içerisinde sürdürüyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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