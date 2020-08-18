Nazilli Belediyespor'da Şermet dönemi
TFF 3. Lig'de teknik direktör Yavuz İncedal'la yollarını ayıran Nazilli Belediyespor, listesindeki Hasan Şermet'le anlaşmaya vardı.
18.08.2020 17:48 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:45
TFF 3. Lig'de teknik direktör Yavuz İncedal'la yollarını ayıran Nazilli Belediyespor, listesindeki Hasan Şermet'le anlaşmaya vardı. Ligde geçen sezon Muğlaspor'a Play-Off oynatan, daha önce Kızılcabölükspor'la da 2 kez Play-Off heyecanı yaşayan 51 yaşındaki Şermet, perşembe günü saat 12.00'de Yıldırım Demirören Tesisleri'nde sözleşme imzalayacak.
Kaynak: DHA