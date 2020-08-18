Nazilli Belediyespor'da Şermet dönemi TFF 3. Lig'de teknik direktör Yavuz İncedal'la yollarını ayıran Nazilli Belediyespor, listesindeki Hasan Şermet'le anlaşmaya vardı.

TFF 3. Lig'de teknik direktör Yavuz İncedal'la yollarını ayıran Nazilli Belediyespor, listesindeki Hasan Şermet'le anlaşmaya vardı. Ligde geçen sezon Muğlaspor'a Play-Off oynatan, daha önce Kızılcabölükspor'la da 2 kez Play-Off heyecanı yaşayan 51 yaşındaki Şermet, perşembe günü saat 12.00'de Yıldırım Demirören Tesisleri'nde sözleşme imzalayacak.

Kaynak: DHA