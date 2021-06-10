Nazilli Belediyespor'da Mesut Toros şoku
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Nazilli Belediyespor'da Mesut Toros şoku

Nazilli Belediyespor'da Mesut Toros şoku
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 2'nci Lig'in yeni ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da takımı şampiyon yapan Teknik Direktör Mesut Toros, yeni sezon için prensip anlaşmasına vardığı siyah-beyazlı kulübe veda ettiğini açıkladı.

MİSLİ.com 2'nci Lig'in yeni ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da takımı şampiyon yapan Teknik Direktör Mesut Toros, yeni sezon için prensip anlaşmasına vardığı siyah-beyazlı kulübe veda ettiğini açıkladı. Bitime 8 hafta kala göreve gelip, son 6 maçı kazandırdığı Nazilli Belediyespor'a şampiyonluk yaşatan Mesut Toros, "Çalışmaktan büyük keyif aldığım, sonunda büyük başarı elde ederek şampiyonluğa ulaştığımız Nazilli Belediyespor Kulübü'nden yönetim kurulumuz ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmış bulunmaktayım. Tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunarım" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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