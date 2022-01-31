Nazilli Belediyespor'da Mehmet Özdıraz gitti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nazilli Belediyespor'da Mehmet Özdıraz gitti

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Nazilli Belediyespor'da Mehmet Özdıraz gitti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen haftayı maç yapamadan geçiren Nazilli Belediyespor'da orta saha oyuncusu Mehmet Özdıraz takımdan ayrıldı.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen haftayı maç yapamadan geçiren Nazilli Belediyespor'da orta saha oyuncusu Mehmet Özdıraz takımdan ayrıldı. Sezon başında Afjet Afyonspor'dan transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Silahtaroğlu Vanspor FK ile anlaşma sağladı. Nazilli Belediyespor'da bonuslarla birlikte yıllık 500 bin TL alan Mehmet'in yönetimle anlaşmazlık yaşadığı için ayrılık kararı aldığı bildirildi. Mehmet Özdıraz, Nazilli Belediyespor'la çıktığı 18 müsabakada 3 gol atma başarısı göstermişti.


- Nazilli

Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title